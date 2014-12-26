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В Гатчине автомобиль сбил ребенка и умчался прочь

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Неравнодушные водители догнали водителя и сфотографировали номера иномарки.

В Гатчине неизвестный водитель совершил наезд на маленькую девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Гатчина".

Малышку забрали сотрудники "скорой помощи". У пациентки диагностировали серьезные ушибы и сотрясение мозга.

Автомобилист после ДТП скрылся с места аварии. Однако другие водители догнали его и сфотографировали номера легковушки. 

Самое отвратительное, что водитель не попытался оказать первую помощь ребенку и просто уехал с места ДТП.

Свидетель аварии, "Подслушано Гатчина"

Ранее на Piter.tv сообщили, что возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.

Видео: ВКонтакте, Подслушано Гатчина

 

Теги: гатчина, дтп с участием ребенка, попал под машину, пострадавший, скрылся с места аварии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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