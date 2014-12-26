В Гатчине автомобиль сбил ребенка и умчался прочь

В Гатчине неизвестный водитель совершил наезд на маленькую девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Гатчина".
Малышку забрали сотрудники "скорой помощи". У пациентки диагностировали серьезные ушибы и сотрясение мозга.
Автомобилист после ДТП скрылся с места аварии. Однако другие водители догнали его и сфотографировали номера легковушки.
Самое отвратительное, что водитель не попытался оказать первую помощь ребенку и просто уехал с места ДТП.
Свидетель аварии, "Подслушано Гатчина"
Ранее на Piter.tv сообщили, что возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.
Видео: ВКонтакте, Подслушано Гатчина
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