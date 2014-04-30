На Планерной водитель каршеринга снес три припаркованных автомобиля

Мужчина влетел в машины на пустой дороге.

На Планерной улице в ночь на воскресенье, 29 августа, каршеринг врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщили очевидцы в грее "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в ВКонтакте.

На арендованной машине компании "Яндекс.Драйв" мужчин влетел в стоящие на обочине иномарки. Повредив две легковушки и грузовой автомобиль "Газель", водитель не скрылся. Вместе с приятелем они вышли из салона и изучили результат ночных катаний.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется причина ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что воры на каршеринге увезли с Южного рынка около тысячи банок пива.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург