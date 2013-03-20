Воры на каршеринге увезли с Южного рынка около тысячи банок пива

Когда злоумышленники увидели охрану, сразу уехали.

С Южного рынка 19 августа украли алкоголь. Piter.TV узнал об этом от источника в правоохранительных органах.

Вечером 19 августа к поддонам с пивом подбежали четыре человека. Прибывшие охранники увидели, как четверо неизвестных грузили алкогольный напиток в каршеринг. Когда злоумышленники увидели охрану, сразу уехали.

При подсчете выяснили, что было украдено 360 полулитровых банок пива. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения оказалось, что днем ранее к тому же месту уже подъезжал каршеринг. Добычей злоумышленников стали 600 банок пива.

Накануне из магазина на Удельном мужчина с ножом вынес Nutella и авокадо.

Фото: pexels