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На улице Димитрова горели три "Мерседеса" и "Киа"

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Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 20-го февраля во Фрунзенском районе в огне оказались четыре автомобиля. Они были припаркованы у дома №43 по улице Димитрова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 05:30. Пламя охватил три автомобиля "Мерседес" и одну "Киа". Через 20 минут пожар потушили, однако иномарки успели пострадать.

К ликвидации привлекли 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: иномарки, пожар, припаркованные машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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amermolin
Сегодня 10:25

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