Ночью 20-го февраля во Фрунзенском районе в огне оказались четыре автомобиля. Они были припаркованы у дома №43 по улице Димитрова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о возгорании поступило в 05:30. Пламя охватил три автомобиля "Мерседес" и одну "Киа". Через 20 минут пожар потушили, однако иномарки успели пострадать.
К ликвидации привлекли 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку.
Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.