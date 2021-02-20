На улице Димитрова горели три "Мерседеса" и "Киа"

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 20-го февраля во Фрунзенском районе в огне оказались четыре автомобиля. Они были припаркованы у дома №43 по улице Димитрова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 05:30. Пламя охватил три автомобиля "Мерседес" и одну "Киа". Через 20 минут пожар потушили, однако иномарки успели пострадать.

К ликвидации привлекли 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург