Ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку

Огонь охватил 5 кв. метров.

В ночь с 19 на 20 февраля поступило сообщение о пожаре на территории Тучкова буяна. Как оказалось, там загорелась бытовка, узнал Piter.TV от источника.

Бытовка размером 3 на 7 метров расположена на втором ярусе. Всего на месте было 9 бытовок, сохранялась угроза распространения огня. Пламя охватило 5 кв. метров. При помощи бензореза спасатели вскрыли крышу. В первом часу ночи работы были окончены.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате прорыва трубы на 7-й линии В.О. пострадал мужчина.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб