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Ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку
Сегодня, 9:39
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nadezhda_sib

Ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку

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Огонь охватил 5 кв. метров.

В ночь с 19 на 20 февраля поступило сообщение о пожаре на территории Тучкова буяна. Как оказалось, там загорелась бытовка, узнал Piter.TV от источника.

Бытовка размером 3 на 7 метров расположена на втором ярусе. Всего на месте было 9 бытовок, сохранялась угроза распространения огня. Пламя охватило 5 кв. метров. При помощи бензореза спасатели вскрыли крышу. В первом часу ночи работы были окончены.

Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате прорыва трубы на 7-й линии В.О. пострадал мужчина. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: бытовка, пожар, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Минус
amermolin
Сегодня 10:25

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