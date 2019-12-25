Ночью на территории Тучкова буяна тушили бытовку

В ночь с 19 на 20 февраля поступило сообщение о пожаре на территории Тучкова буяна. Как оказалось, там загорелась бытовка, узнал Piter.TV от источника.
Бытовка размером 3 на 7 метров расположена на втором ярусе. Всего на месте было 9 бытовок, сохранялась угроза распространения огня. Пламя охватило 5 кв. метров. При помощи бензореза спасатели вскрыли крышу. В первом часу ночи работы были окончены.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате прорыва трубы на 7-й линии В.О. пострадал мужчина.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб
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