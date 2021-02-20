В результате прорыва трубы на 7-й линии В.О. пострадал мужчина

Ночью 20-го февраля на Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой. 7-ю линию В.О. окутало паром. Видео с места происшествия Piter.TV прислал очевидец.
По информации "Теплосети Санкт-Петербурга", инцидент произошел у дома №54. Сообщение о технологическом нарушении поступило в 01:20. Специалисты приступили к ликвидации дефекта и отключили подающий трубопровод. В зоне работ оказались 8 зданий: 7 жилых и районное травматологическое отделение Городской поликлиники №3. Работы должны завершиться в 10:00.
По предварительным данным, в зоне вытекания теплоносителя оказался мужчина. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. "Теплосеть" сообщила, что готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации.
Как узнал Piter.TV от источника, пострадавший ехал на велосипеде через затопленную часть дороги и упал с транспортного средства.
Видео: Piter.TV
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