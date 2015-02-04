Выпивший водитель повредил 5 машин на улице Жени Егоровой

Мужчину сразу же задержали. Теперь его ждут разбирательства.

Сегодня, 4 сентября, на улице Жени Егоровой выпивший автомобилист наехал на 5 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В аварии повредились все иномарки. Нарушителя задержали. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что возле метро "Пионерская" столкнулись легковушка и фургон.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург