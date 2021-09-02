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Видео: водителю стало плохо за рулем на Васильевском острове

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Машина начала петлять в разные стороны.

Утром 2-го сентября водитель врезался в припаркованные машины на Васильевском острове. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на 12-й линии В.О. недалеко от станции метро "Василеостровская". Мужчина за рулем не справился с управлением и побил несколько машин, которые были припаркованы у обочин. По предварительным данным, ему стало плохо. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские тиктокеры объявили войну электросамокатам. Они сбросили средство индивидуальной мобильности в воду. 

Фото: Piter.TV

Теги: водитель, дтп, припаркованные машины
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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