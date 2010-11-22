На Заречной улице замечен "одинокий" каршеринг

Вечером 6 августа петербуржцами был замечен одинокий каршеринг. Водитель автомобиля бросил его прямо посередине дороги на Заречной улице. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
По традиции пользователи в комментариях начали предполагать, куда мог деться водитель иномарки.
Просто забыл куда ехать... Прямо или налево.
пользователь в комментариях
Бензин кончился.
пользователь в комментариях
Деньги у него кончились. И пошел пешком.
пользователь в комментариях
Петербуржцы все чаще стали видеть одиноких автомобилей. Так, в конце июля каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика.
Ранее мы писали, что женщина на каршеринге "Делимобиль" скрылась после тройного ДТП на улице Победы.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС 3НAKОМCТBA Бecплaтнo, aнoнимнo, pеальныe фoтки и дeвки cами xoтят, бeз шлюx и paзвoдил. Peгайcя и yжe ceгoдня у тeбя бyдeт ceкc! Cам пocтoянно тaм цeпляю тeлoк, вoт caйт ---- http://bit.do/su4ky