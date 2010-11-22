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На Заречной улице замечен "одинокий" каршеринг
Сегодня, 22:12
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На Заречной улице замечен "одинокий" каршеринг

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Машину оставили на дороге без присмотра.

Вечером 6 августа петербуржцами был замечен одинокий каршеринг. Водитель автомобиля бросил его прямо посередине дороги на Заречной улице. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

По традиции пользователи в комментариях начали предполагать, куда мог деться водитель иномарки. 

Просто забыл куда ехать... Прямо или налево.

пользователь в комментариях

Бензин кончился.

пользователь в комментариях

Деньги у него кончились. И пошел пешком.

пользователь в комментариях


Петербуржцы все чаще стали видеть одиноких автомобилей. Так, в конце июля каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика.

Ранее мы писали, что женщина на каршеринге "Делимобиль" скрылась после тройного ДТП на улице Победы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: заречная улица, каршеринг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Мамедов Александр
Сегодня 23:37

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