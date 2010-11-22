На Заречной улице замечен "одинокий" каршеринг

Машину оставили на дороге без присмотра.

Вечером 6 августа петербуржцами был замечен одинокий каршеринг. Водитель автомобиля бросил его прямо посередине дороги на Заречной улице. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По традиции пользователи в комментариях начали предполагать, куда мог деться водитель иномарки.

Просто забыл куда ехать... Прямо или налево. пользователь в комментариях

Бензин кончился. пользователь в комментариях

Деньги у него кончились. И пошел пешком. пользователь в комментариях



Петербуржцы все чаще стали видеть одиноких автомобилей. Так, в конце июля каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика.

Ранее мы писали, что женщина на каршеринге "Делимобиль" скрылась после тройного ДТП на улице Победы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб