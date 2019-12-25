  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика
Сегодня, 21:30
126
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика

0 0

Машину оставили на дороге без присмотра.

Петербуржцы пожаловались на каршеринговый автомобиль, оставленный без присмотра на улице Фучика. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

На улице Фучика стоит машина без водителя создаёт пробки.

автор поста

Пользователи в комментариях тут же начали предполагать, куда мог деться водитель автомобиля. Некоторые считают, что у водителя закончились деньги, а кто-то думает, что он отошел по своим "нуждам".

Ранее мы писали, что каршеринг снес забор в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: водитель, каршеринг, улица фучика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии