Каршеринг без водителя создал пробку на улице Фучика

Машину оставили на дороге без присмотра.

Петербуржцы пожаловались на каршеринговый автомобиль, оставленный без присмотра на улице Фучика. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На улице Фучика стоит машина без водителя создаёт пробки. автор поста

Пользователи в комментариях тут же начали предполагать, куда мог деться водитель автомобиля. Некоторые считают, что у водителя закончились деньги, а кто-то думает, что он отошел по своим "нуждам".

Ранее мы писали, что каршеринг снес забор в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург