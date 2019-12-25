Женщина на каршеринге "Делимобиль" скрылась после тройного ДТП на улице Победы

По сообщениям очевидцев, автоледи могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. При этом ГИБДД и "Делимобиль" не торопятся разбираться в инциденте, а Piter.tv постарался.

В Петербурге произошло очередное ДТП с участием каршеринга. В воскресенье, 27 июня, у дома № 16 по улице Победы Hyundai Solaris фирменной бирюзовой расцветки дважды врезался в припаркованные автомобили Toyota Highlander и Nissan X-Trail. Транспортные средства получили серьезные повреждения, а женщина-водитель покинула место аварии. Канал Piter.TV узнал подробности случившегося.

Недобрый вечер для "Делимобиля"

По словам очевидцев, 27 июня в 19.20 молодая женщина села за руль "Делимобиля", припаркованного у жилого дома. Отъезжая от зоны парковки, она сначала врезалась в стоящий впереди Nissan, а затем задела расположенную левее иномарку Toyota. Как результат, оба припаркованных транспортных средства получили серьезные повреждения, особенно сильно досталось "Ниссану". Из отчета ГИБДД следует, что у него были повреждены задние бампер и панель, оба левых крыла, накладки крыльев, задние парктроники, обе левые двери, заднее левое колесо, крышка багажника и катафот.

Испуганная автоледи поспешила скрыться с места аварии – именно в этот момент она и врезалась в припаркованную Toyota. Факт двойного столкновения подтвердили сразу 3 свидетеля дорожно-транспортного происшествия. Они также смогли зафиксировать номер иномарки, разглядеть и описать виновницу ДТП. Кроме того, свидетели уточнили, что в машине также находился пассажир. А одна из свидетельниц озвучила предположение, что женщина-водитель была пьяна или находилась в состоянии наркотического опьянения – действия нарушительницы показались ей неадекватными.

Факт побега с места происшествия зафиксировали сотрудники ГИБДД, прибывшие на вызов. По информации хозяйки Nissan X-Trail, им удалось через "Делимобиль" передать виновнице приглашение на оформление дела. Однако та проигнорировала вызов, в отделение приехали только пострадавшие. Как результат, владельцы протараненных машин получили на руки протокол и были предупреждены, что рассмотрение дела может продлиться до 3 месяцев.

Срок ожидания или срок исковой давности?

Что же это за 3 месяца ожидания?

В местном ГИБДД мне был выдан документ и сказано ждать, ибо согласно законам, пока сам виновник не явится и не зафиксирует свою вину на бумаге, то ,якобы ,никто из пострадавших не может запустить процесс со страховой (это подтвердили и по звонку по номеру, указанному в полисе ОСАГО). Соответственно, я остаюсь без транспортного средства на непонятный срок, так как девушка сама являться не желает. Срок истечения дела - 3 месяца с момента выдачи бумаги, свидетельствующей о наличии дтп. А значит, только спустя 3 месяца я могу начать что-то требовать со страховой. Екатерина, пострадавшая в ДТП

Примечание редакции: сложно понять, о каких трех месяцах идет речь. Как правило, 3 месяца в таких случаях – срок исковой давности для административных правонарушений. Более того, ряд профильных автофорумов в России действительно пишет, что для оставления места ДТП срок исковой давности равен 3 месяцам. Однако официально статья КоАП 12.27.2 относится к числу статей-исключений и предусматривает срок исковой давности в 1 год (согласно данным базы "Консультант Плюс"). Никакого ограничения в 3 месяца на явку с повинной юридическая практика не знает, что в общении с Piter.TV подтвердил наш постоянный консультант, юрист Александр Толстиков.

Кстати, в действиях офицеров дорожной полиции был еще один спорный момент. По словам пострадавшей, когда старший лейтенант Владимир Т. и его помощник находились на месте ДТП, у них был шанс вживую увидеться с виновницей происшествия.

Нам начал звонить каршеринг, и стал просить подождать девушку, якобы они уговорят ее приехать к нам для "общения". На что сотрудники ГИБДД посоветовали нам избегать звонков из каршеринга и всякого с ними сотрудничества. А на просьбу каршеринга подождать девушку офицеры отреагировали негативно. Сказали, что раньше надо было думать, и что у них уже нет времени ее ждать. Все оформили и уехали, хотя был шанс на ту самую "явку с повинной".

Факты же говорят о следующем: с момента ДТП прошел уже почти месяц, однако с пострадавшими никто не связался. ГИБДД упустил возможность пообщаться с виновницей ДТП вживую, разбирательство перешло в "бумажную стадию" и удаленный поиск нарушительницы. Как результат, срок исковой давности стремительно истекает, а пострадавшие не могут начать ремонт своих автомобилей.

А что "Делимобиль"?

При обращении в компанию "Делимобиль" пострадавшим также отказались озвучить какую-либо информацию. Там только заявили, что пока не получили запроса от ГИБДД на предоставление данных о личности виновницы ДТП. При этом сама компания не пытается как-то помочь властям разобраться в ситуации. Во всяком случае, никакой информации об этом владельцам помятых иномарок они не предоставили.

Оператор "Делимобиля", с которым я общалась был не сильно компетентен: каждый раз отходил, чтобы что-то уточнить, терялся… Я попросила предоставить контактные данные юридического отдела, на что мне было сказано, что они не имеют права такие данные предоставлять, пока не получен запрос из ГИБДД. Екатерина, пострадавшая в ДТП

Еще запутаннее обстоят дела с выплатой страховки. Для любого каршеринга это вопрос повседневный, но "Делимобиль" никаких консультаций на этот счет не дает.

Насчет страхового случая в каршеринге также развели руками, сказали, что сама девушка уведомлена, но они не могут ее заставить прийти с повинной, так как им не был передан запрос из органов, - продолжил наш собеседник.

Фактически, на данный момент "Делимобиль" не оказал никакого содействия владельцам пострадавших автомобилей, администрация сервиса самоустранилась и заняла спорную позицию выжидания. При этом без запроса со стороны ГИБДД они действительно не обязаны предоставлять какую-либо информацию о личности той самой виновницы.

Сейчас история находится в цикле "замкнутого круга". Каршеринг ожидает запроса от ГИБДД, те, в свою очередь, ожидают явки с повинной от виновницы ДТП и, судя по всему, не торопятся действовать самостоятельно. Как результат – страховой случай в прямом смысле "завис", как и вопрос о наказании для автоледи. Учитывая, что один из свидетелей предположил состояние алкогольного опьянения у женщины, то бездействие органов вызывает еще больше вопросов.

Кто виноват и что делать?

Постараемся разобраться хотя бы со страховым случаем. Почему вообще пострадавшие должны ожидать явки с повинной, если страховую ответственность в таких случаях должен брать на себя страховая компания каршеринга? Мы обратились за комментарием к юристу Александру Толстикову.

Действительно, возмещение со стороны страховой компании невозможно без официального документа от ГИБДД, где указана личность виновника ДТП. При этом у ГИБДД есть все инструменты для того, чтобы оперативно установить личность. Это и запрос в каршеринг, и запрос в городской мониторинговый центр, где обычно в короткий срок предоставляют записи с камер видеонаблюдения системы "Умный город". В моей практике были случаи, когда такие доказательства предоставлялись за 2-3 дня с момента аварии. Сейчас пострадавшим нужно, в первую очередь, заставлять работать сотрудников ГИБДД. Так как их действия вызывают вопросы. Слова про 3 месяца ожидания – это смешно, это ни на чем не основано. Поражает и тот факт, что в день ДТП офицеры, со слов очевидцев, отказались от возможности пообщаться вживую с виновницей ДТП. Возможно, они банально ленятся, так как в этом ДТП не было жертв и серьезно пострадавших. Это вопиющий случай. Александр Толстиков, юрист

Эксперт напомнил, что виновнице ДТП грозит не только финансовая ответственность.

Лицу грозит наказание в виде лишения прав. При этом компенсация будет выплачена со стороны страховой компании фирмы-каршеринга. У каршеринга открытая страховка, поэтому, все, что отделяет пострадавших от выплаты – это тот самый документ ГИБДД.

Единственной альтернативой пассивному ожиданию решения ГИБДД юрист назван обращение в суд. В таком случае иск выдвигается к физическому лицу, виновному в аварии. Суд имеет право затребовать у сервиса каршеринга персональные данные водителя. Однако этот путь наш эксперт считает наиболее трудозатратным, да и времени судебное рассмотрение может отнять немало.

При этом наличие свидетелей, фотофиксации и то, что каршеринг де-факто установил личность водителя должны упростить рассмотрение дела, тк делают факт покидания места аварии очевидным.

Фото: Piter.TV