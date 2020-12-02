На Запорожское направление прибыли российские танки Т-80 БВ

Член экипажа рассказал о характеристиках машины на СВО.

На Запорожское направление специальной военной операции прибыли российские танки Т-80 БВ. По информации от журналистов "РИА Новостей", эти боевые машины в несколько раз превосходят технику украинских военнослужащих. Члены экипажа таких машин отметили, что подобные танки не оставляют шанса противнику.

Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет. член экипажа танка Т-80БВ

Напомним, что с утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения СВО на территории Украины. Ее основной целью стала защита населения Донбасса от издевательств со стороны киевских властей. Политик отметил, что люди на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Целью СВО является освобождение территории от националистов и формирование условий, которые смогут гарантировать безопасность РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

