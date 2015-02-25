"Солнцепек" сжег танки ВСУ на краснолиманском направлении и попал на видео

Ролик снят при помощи дрона.

"Солнцепек" сжег танки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции. Миссия попала на видеозапись, опубликованную позже представителями Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Известно, что кадры запечатлеть смог беспилотник. В ролике видно, что удары по боевой технике противника наносились высокоточным оружием, после попадания в цель от пораженных объектов в воздух поднялся столб дыма. Кроме одного танка, был замечен и второй. Он взорвался немного позже. Авторы ТГ-канала отметили, что все еще ведутся ожесточенные бои по направлению "Сватово — Кременная". На этой территории активно работают отечественные артиллерийские подразделения.

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры русской весны