Минобороны РФ: российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооруженные силы России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняли выгодные рубежи и позиции. В результате нанесенного удара по пункту десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска (ДНР) были уничтожены свыше 35-ти украинских военнослужащих. Общие потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк.
Видео: Минобороны России
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