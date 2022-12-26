Минобороны РФ: российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Общие потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Вооруженные силы России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняли выгодные рубежи и позиции. В результате нанесенного удара по пункту десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска (ДНР) были уничтожены свыше 35-ти украинских военнослужащих. Общие потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк.

Видео: Минобороны России