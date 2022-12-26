Минобороны РФ: российские военные уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Также ВС РФ уничтожили пункт ремонта и восстановления вооружения украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 в районе населенного пункта Георгиевка (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отмечается, что российские войска вскрыли позицию и уничтожили артиллерийскую систему, из которой велись обстрелы Донецка. Также Конашенков сообщил, что в районе Краматорска (ДНР) уничтожили пункт ремонта и восстановления вооружения украинских войск. На нем находились две боевые машины РСЗО HIMARS, две гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники.

Ранее Минобороны показало кадры тренировки парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе спецоперации.

Видео: Минобороны России