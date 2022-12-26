Минобороны показало кадры тренировки парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе спецоперации

Бойцы подразделений в составе двух рот отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений.

Минобороны показало видео тренировки парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе спецоперации.

На опубликованных кадрах бойцы подразделений в составе двух рот отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений, а также отражают огневую атаку. В военном ведомстве отметили, что десантники выполняют задачи при огневой поддержке боевых машин и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области.

Видео: Минобороны России