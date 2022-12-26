  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
162
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры тренировки парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе спецоперации

0 0

Бойцы подразделений в составе двух рот отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений.

Минобороны показало видео тренировки парашютно-десантных подразделений на полигоне в тыловом районе спецоперации.

На опубликованных кадрах бойцы подразделений в составе двух рот отрабатывают тактические действия по преодолению минных заграждений, а также отражают огневую атаку. В военном ведомстве отметили, что десантники выполняют задачи при огневой поддержке боевых машин и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, спецоперация, тренировка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии