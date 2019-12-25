На Запорожье заявили, что остановка ЗАЭС станет смертельным ударом для экономики Украины

Владимир Рогов рассказал о "плохом сценарии" для Киева.

В Запорожской области заявили, что остановка местной атомной электростанции станет смертельным ударом для экономической системы Украины. Соответствующей информацией с журналистами проекта "Соловьев Live" поделился председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно… Украина является экспортером электроэнергии <...>. Если АЭС прекращает подачу, они превращаются в импортеров. Владимир Рогов, глава ВГА Запорожья

Эксперт напомнил СМИ о том, что в настоящий момент Украина тратит 60% государственного бюджета на военные расходы, а остатка не хватает на расходы, касающиеся покрытия потребностей в сфере электроэнергии. Владимир Рогов добавил, что остановка деятельности ЗАЭС представляет из себя "плохой сценарий". Однако в случае необходимости, подконтрольные киевскому режиму территории "погрузятся в абсолютную темноту".

В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

