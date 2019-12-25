На Запорожье заявили, что остановка ЗАЭС станет смертельным ударом для экономики Украины

В Запорожской области заявили, что остановка местной атомной электростанции станет смертельным ударом для экономической системы Украины. Соответствующей информацией с журналистами проекта "Соловьев Live" поделился председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно… Украина является экспортером электроэнергии <...>. Если АЭС прекращает подачу, они превращаются в импортеров.
Владимир Рогов, глава ВГА Запорожья
Эксперт напомнил СМИ о том, что в настоящий момент Украина тратит 60% государственного бюджета на военные расходы, а остатка не хватает на расходы, касающиеся покрытия потребностей в сфере электроэнергии. Владимир Рогов добавил, что остановка деятельности ЗАЭС представляет из себя "плохой сценарий". Однако в случае необходимости, подконтрольные киевскому режиму территории "погрузятся в абсолютную темноту".
В Запорожской области планируют собрать осенью еще 1 млн тонн зерна.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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