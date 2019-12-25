  1. Главная
На Западе выступили с призывом к Трампу после заявления Путина
Сегодня, 16:20
141
Responsible Statecraft уверены в том, что США придется игнорировать политиков из Европы.

Американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу после слов российского президента Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Responsible Statecraft.  В иностранном СМИ упомянули слова лидера Кремля, высказанные на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),  о том, что  если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта сторона будет возможно.

Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов... Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию.

текст публикации

В материале отмечается, что лидеру Белого дома следует удвоить дипломатические усилия Вашингтона, инициировав серьезные переговоры между Россией, Украиной и США, которые могут привести к выработке условий для мирного урегулирования регионального кризиса. Журналисты из Responsible Statecraft указали, что такое решение может быть непопулярным на Западе, однако реальные переговоры должны начаться когда-нибудь,а  ожидание не облегчит достижение мира.

Фото: pxhere.com

