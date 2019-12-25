The Bloomberg сообщили о возможном назначении Михаила Драпатого.

Преемника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского могут определить уже в ближайшее время. Соответствующее заявление сделали западне журналисты из издания The Bloomberg со ссылкой на одного из собственных источников. Эксперт пояснил СМИ, что лидер киевского режима Владимир Зеленский может выбрать на должность командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого. Отставка Александра Сырского и выбор нового кандидата на место, по словам собеседника новостного агентства, могут произойти в течение следующих нескольких дней.

Окончательное решение по замене одним из 11 кандидатов из краткого списка еще не было принято. автор публикации в иностранной газете

Напомним, что вечером 20 июля украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило читателям о том, что главкома ВСУ уже уволили с занимаемой должности и официально объявят об этом аудитории позже в понедельник. В Генеральном штабе страны опровергли эту информацию. Местные чиновники рассказали о том, что Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности.

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