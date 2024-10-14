Bloomberg: производство ракет для ЗРК Patriot займет у Украины годы

Запуск возможного производства американских ракет-перехватчиков для систем противовоздушной системы (ПВО Patriot) на украинской территории займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить собственные арсеналы вооружений. Соответствующими данными с западной аудиторией поделился автор новостного агентства The Bloomberg. Иностранный журналист прокомментировал сведения о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп указал на встрече в Анкаре с Владимиром Зеленским о готовности Вашингтона передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов.
Американское производство уже ограничено из-за проблем с цепочками поставок. Даже если Украина построит завод, необходимо будет организовать сеть поставщиков. Это серьезный вызов для оборонно-промышленной базы.
Келли Грико, старший научный сотрудник Центра имени Стимсона
Специалист пояснил, что на создание ракеты Patriot требуются годы. Это означает, что подобное производство ракет на Украине не удастся наладить в необходимые ей короткие сроки.
The Bloomberg: Рим и Париж скептически отнеслись к идее запретить въезд участникам СВО.
Фото: pxhere.com
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