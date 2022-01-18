На Западе сообщили о внезапной панике в Киеве из-за "Орешника"

Александр Меркурис рассказал о том, что иностранные дипломаты покидают Украину из-за страха российского ракетного удара.

Киевский режим находится в режиме постоянной тревоги из-за опасений применения российскими военными ракеты "Орешник", что определяет критическую уязвимость Украины. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что сейчас на территории Украины все больше фиксируется беспокойство о том, что ВС РФ могут готовить новый сокрушительный удар. Не исключается, что атака может быть совершена по местным правительственным учреждениям при помощи ракеты средней дальности "Орешник". В Лондоне уточнили, что сейчас фиксируются слухи о том, что западные дипломаты покидают столицу Украины из-за этих угроз. Также известно, что на заседание Верховной рады не явилось большинство из депутатов.

В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность.... Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять. Александр Меркурис, эксперт

Иностранный эксперт добавил, что правящий на Банковой улице режим постоянной делает слабые места киевской военной машины еще более уязвимыми. За счет Орешника" Москва получила преимущество, которое рискует обратиться для Украины значительными потерями в рамках российской наступательной кампании в следующие 43 дня. Александр Меркурис добавил, что русские наблюдают за паническими настроениями в соседнем государстве и готовятся. В Британии сообщили, что ВС РФ могут начать собственную атаку на позиции противника уже к апрелю.

В Британии считают, что Украина не способна защитить свою энергетику от российских ракет.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris