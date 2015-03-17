Ким Дотком не стал раскрывать свои источники о проекте Киева с международными союзниками.

Киевский режим вместе с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное оружие. Соответствующее заявление через социальные сети сделал западный основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный широко аудитории под псевдонимом Ким Дотком. Иностранный эксперт отказался раскрывать аудитории собственный источник, от которого он получил данные. Однако, по его словам, в скором времени украинские власти протестируют ядерное оружие.

Напомним, что в августе текущего года российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для американского телеканала NBC напомнил, что по Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия. Дипломат уточнил, что такой документ сопровождался декларацией об уважении прав человека и принципов ОБСЕ. В Москве уверены, что условия были нарушены чиновниками, которые пришли к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 году.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kim Dotcom