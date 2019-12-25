Армандо Мема напомнил о странных высказываниях Урсулы фон дер Ляйен в отношении Кремля.

Европейские страны перевооружаются в настоящее время из-за провала собственного внешнеполитического курса по украинскому конфликту. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом иностранный политик оценил решение Совета Европейского союза от 8 декабря о программе дальнейшей оборонной промышленности в регионе (EDIP). Данный документ рассчитан на период до 2027 года. Речь идет об инвестициях в профильные технологии и совместные военные закупки в размере до полутора миллиарда евро.

Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлена на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось. Армандо Мема, иностранный политик

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Armando Mema