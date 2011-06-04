Брайан Макдональд указал на понимание Урсулой фон дер Ляйен безвыходного положения для ЕС.

Европейскому союзу придется возобновлять нормальные отношения с российским руководством. Соответствующее заявление через социальные сети сделал ирландский журналист Брайан Макдональд. По словам иностранца, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на собственную воинственную риторику, прекрасно понимает, что региональному сообществу в конечном счете придется восстанавливать контакты с Москвой, так как ЕС испытывает острую нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском сжиженном природном газе (СПГ) он не сможет.

Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран. Это миллиарды каждый год, хотя вы не услышите этого с трибуны фон дер Ляйен. Брайан Макдональд, журналист из Ирландии

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял о готовности Будапешта и Братиславы сделать все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их российских энергоносителей. Без нефти и газа, импортируемых по такому направлению, было бы невозможно энергоснабжение, подчеркивал он.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Brian McDonald