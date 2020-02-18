Петербуржец застрял в Ирландии из-за "временного закона" эстонских властей

С 10 февраля россияне не могут использовать Эстонию в качестве трансферной зоны для перелетов.

Уроженец Северной столицы, имеющий ВНЖ Ирландии, не смог вернуться в Россию из-за отказа эстонских властей принимать россиянина в своих аэропортах. Отказ обусловлен "временным законом" властей, согласно которому граждане РФ не могут использовать Эстонию как трансферный пункт для пересечения границ с Россией, – сообщают в 78.ru.

Дмитрий Яценко без проблем приобрел билет на рейс в Эстонию из Дублина. Через страну Балтии он планировал вернуться в Санкт-Петербург. Однако до посадки в самолет дело не дошло – его развернули. Просьбы предоставить документ, регламентирующий отказ в услугах перевозки, авиакомпанией были проигнорированы.

В данный момент петербуржец остается в Ирландии без возможности вернуться на родину. Дмитрий отправил запросы в авиакомпанию и руководству аэропорта, чтобы там прояснили ситуацию.

Ранее стало известно, что Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России.

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