Украинские власти оценили намерение делегатов из США и России встретиться в Саудовской Аравии.

Лидер киевского режим Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с местными журналистами из Абу-Даби заявил о том, что не будет признавать результаты двусторонних переговоров между американской и российской администрациями в Саудовской Аравии. Ранее Кремль отметил, что в Эр-Рияд отправятся на встречу министр по и ностранным делам Сергей Лавров, а также помощник президента Юрий Ушаков.

Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский добавил, что делегация киевского режима совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, однако это мероприятие не будет связано со встречей США и РФ. При этом глава страны намерен задать вопросы его Высочеству принцу Мухаммеду бен Сальману о том, что ему известно относительно обсуждений, проводимых между Вашингтном и Москвой.

Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України