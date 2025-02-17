В Киеве оценили вероятность выхода Вашингтона из состава стран-членов НАТО.

Североатлантический военный альянс будет уничтожен в том случае, если из него выйдет американская администрация. Соответствующее заявление лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал в интервью для американского телеканала NBC. Гость программы отреагировал на вопрос иностранной ведущей о намеках вице-президента США при Белом доме Джей-Ди Вэнса о выходе из стран-членов блока НАТО.

Это приведет к уничтожению НАТО. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он указал, что европейские политические лидеры игнорируют собственных граждан, как будто считают их "обученными животными". В США уверены, что европейские власти не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", так как это произошло в Румынии.

Зеленский сделал неожиданное признание о потерях ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України