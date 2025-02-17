Глава Украины признал значительные потери в рядах армии.

Колиество погибших украинских военнослужащих может быть на десятки тысяч больше, чем известно сейчас местным властям. Соответствующее заявление лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал в интервью для американского телеканала NBC. Гость программы напомнил СМИ о том, что численные потери армии на сегодняшний день составляют порядка 46 тысяч солдат.

Есть еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. Наверняка знать нельзя. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в январе иностранный журнал The Spectator писал читателям о том, что сегодня Вооруженные силы России наступают быстрее, чем это было в 2022 году, в то время как Вооруженные силы Украины продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между боевыми подразделениями. В российском министерстве по обороне ранее говорили о том, что всеобщая мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ. такое развитие событий приводит к сокращению численности украинской армии.

Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України