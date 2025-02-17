Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны

Глава Украины выразил готовность ко встрече с президентом России.

На Украине признали, что готовы пойти на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и европейского региона. Соответствующее заявление лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал в интервью для американского телеканала NBC. Гость программы напомнил СМИ о том, что мирное урегулирование кризиса в регионе не может произойти без определенных решений, одобренных Москвой.

Вместе США, Европа, Украина и Россия - да. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее российский президент Владимир Путин и его американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор. Общение между политиками происходило около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, политические лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование кризисной ситуации на Украине. Кремль уверен, что Вашингтон сейчас является ключевым визави для Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України