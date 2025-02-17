Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме

Глава Украины рассказал, что его не пригласили на переговоры в Саудовскую аварию.

Встреча с американским президентом Дональдом Трампом необходима, однако поездка в Белый дом пока что не готовится. Соответствующее заявление украинский политик Владимир Зеленский сделал в интервью для американского телеканала NBC. Гость программы напомнил СМИ о том, что администрация США не звала его на обсуждение мирного урегулирования конфликта с Москвой в Саудовскую Аравию. При этом Трамп всегда говорит о том, что готов увидеться с лидером киевского режима в Вашингтоне, но для этого надо дать командам с обеих сторон проработать дату визита.

Мы об этом говорили, он дал мне свой прямой номер. Нет даты, но мы говорили об этом, что у нас будет встреча, что наши команды будут работать... Сначала нужно встретиться с президентом США, а затем с русскими. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский добавил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если стороны не спросят мнения украинских представителей предварительно. Политик указал, что его коллеги готовят документ, в рамках которого американская бизнес-ндустрия будет инвестировать в страну.

Зеленский выдвинул новое требование Западу.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України