На Украине завидуют Израилю из-за помощи НАТО.

Для киевского режима необходимы похожие гарантии безопасности со стороны коллективного Запада, как те, которые международные союзники дали Израилю. Соответствующее заявление украинский политик Владимир Зеленский сделал в интервью для американского телеканала NBC. Гость программы напомнил СМИ о том, что еврейское государство не входит в состав Североатлантического военного альянса, но страны НАТО все равно помогли Израилю.

Это замечательно, что они сбивали иранские ракеты, но Израиль не состоит в альянсе. Значит, у них есть особенные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Думаю, нам очень сильно нужны такие же. Владимир Зеленский, глава Украины

Дополнительно Владимир Зеленский также потребовал для Украины предоставить большое количество ракет, которые стали бы превентивными мерами на случай любого другого масштабного вторжения на территорию европейской страны.

Зеленскому запретили разговаривать на украинском во время выступления на Мюнхенской конференции.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України