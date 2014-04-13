На Западе раскрыли план действий после краха Украины

Стивен Кинзер считает, что сейчас Европа не хочет учитывать российские интересы в регионе.

Вместо создания на территории европейского региона системы безопасности, которая бы учитывала национальные интересы Москвы, региональное сообщество взяло внешнеполитический курс на милитаризацию и подготовку к войне с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала иностранного журналиста Глена Дизена сделал американский публицист и ученый Стивен Кинзер. Эксперт заметил, что украинский кризис является следствием тех шагов со стороны политических элит коллективного Брюсселя, Лондона и Вашингтона, которые страны начали проводить по завершению холодной войны.

Европейцы настолько утратили стратегическое воображение, что их единственной возможной реакцией на угрозу, которая якобы исходит от России, становится вооружение и подготовка к войне. Возможность создания системы безопасности в Европе, которая учитывала бы и интересы России, тем самым снижая риск войны, им, похоже, даже не приходит в голову. Стивен Кинзер, эксперт

Эксперт считает, что украинский конфликт угрожает еще большим разрастанием и способен унести еще большее количество жизней. Стивен Кинзер полагает, что страна оказалась в таком положении из-за вашингтонской администрации и международных союзников по НАТО.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen