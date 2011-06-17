Александр Меркурис прокомментировал слова Каи Каллас.

Европейский регион в настоящее время пытается не дать США дистанцироваться от регионального конфликта на Украине. Это необходимо Евросоюзу для того, чтобы Вашингтону и Москве было сложнее договориться друг другом. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист прокомментировал слова главы верховной дипломатии и политики безопасности ЕС, бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что преждевременные мирные переговоры по Украине обернутся "плохой сделкой" для киевского режима.

Они пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что в начале декабря 2024 года новостное агентство The Reuters писало, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также территориальные уступки в пользу России.

"Конец близок": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / The Duran