Саманта де Бендерн призвала расширить поставки для ВСУ.

Вооруженные силы Украины без поставок натовского вооружения от стран коллективного Запада не смогут сдержать российскую армию и потеряют еще большее количество своих территорий. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала LCI сделала научный сотрудник британского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн. Иностранка из Соединенного Королевства полагает, что развитие оперативной обстановки в региональном конфликте будет зависеть от помощи, которую международные союзники окажут армии киевского режима.

Учитывая сложное положение ВСУ под Часовым Яром, не исключено, что Краматорск тоже вскоре будет потерян украинцами. Если поставки оружия прекратятся, не знаю, что сможет остановить русских. Саманта де Бендерн, эксперт

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Фото и видео: YouTube / LCI