На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом

Александр Меркурис указал на скорую встречу президентов США и России.

Российский президент Владимир Путин может встретиться с будущим лидером Белого дома, членом Республиканской партии США Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине уже в конце января 2025 года. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный эксперт подчеркнул, что новый избранный президент из Вашингтона планирует увидеться со своим коллегой из Москвы как можно раньше. Это произойдет только после того, как пройдет инаугурация на высший должностной пост в Вашингтоне.

В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться. Александр Меркурис, эксперт

В декабре текущего года Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, упоминал, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Он назвал региональный кризис ужасным и вновь повторил слова о том, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.

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Фото и видео: YouTube / The Duran