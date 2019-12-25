Армандо Мема считает, что у Кремля нет планов по захвату Европы.

Заявление российского президента Владимира Путина о европейском регионе вскрыло ложь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Таким образом иностранный политик оценил слова руководителя Кремля о том, что западные утверждения о якобы существующих планах Москвы на нападение звучат смешно.

Президент Путин говорит правду. Россия хочет восстановить отношения и бизнес-сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет.... Армандо Мема, иностранный политик

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Armando Mema