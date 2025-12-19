Шандор Кушаи уверен, что политические элиты в ЕС больше не понимают современных реалий на геополитической арене.

Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти тогда, когда европейцы очнутся и примут реальность. Соответствующее заявление сделал бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в интервью для YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный специалист из Европы уточил, что сейчас политические элиты в ЕС, включая главу ЕК вместе с ее административной командой, не способны приспособиться к современным глобальным процессам, происходящим в мире. Эксперт уверен, что эти должностные лица понятия не имеют, что происходит, поэтому продолжают вести себя также, как это было 10 или 15 лет назад. Однако в текущих условиях такое поведение неуместно.

И я не думаю, что они способны учиться. <…> Это будет продолжаться до тех пор, пока европейские общества не проснутся и не сменят свое руководство. Но это очень сложный и долгий процесс. <…> Нужно сформировать большинство. Шандор Кушаи, эксперт

Также смену европейских руководителей в региональном сообществе затрудняет политическое устройство Евросоюза. Он добавил, что сейчас большая часть местного населения хочет изменения внешней политики, но государственные механизмы устроены так, что эти люди не способны навязать властям свою волю.

В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies