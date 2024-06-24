Танкисты "Востока" выполнили задачу в зоне СВО.

На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной операции российские экипажи танков Т-80 от "Восточной" группировки войск ликвидировали личный состав и укрепления Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией об этом поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что специалисты на тяжелых боевых машинах превосходно справляются с различными задачами, поставленными им командованием. В частности, танкисты обеспечивают огневую поддержку штурмовых групп, поражают укрепления армии противника, технику и живую силу армии киевского режима. Известно, что во время боя экипажам Т-80 приходится постоянно маневрировать для того, чтобы не попасть под ответный огонь.

Танки защищены от ударов беспилотников. Поверх бронированных машин установлена навесная защита. пресс-служба Минобороны РФ

Миноброны сообщило о поражении четырех бригад ВСУ группировкой войск "Днепр".

Фото и видео: Минобороны России