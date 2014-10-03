Миноброны сообщило о поражении четырех бригад ВСУ группировкой войск "Днепр"

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 июня поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Каменское, Ивановка, Золотая Балка, Ольговка и Токаревка. Армия киевского режима лишилась до 130 человек убитыми и ранеными. У противника уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель".

ВСУ потеряли танк, пять автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России