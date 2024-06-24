ВКС России при "Севере" выполнили задачу на СВО.

Российский экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" от Воздушно-космических сил страны поразил замаскированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находившуюся в зоне ответственности "Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что летчики совершили удар по объектам противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После использования средств поражения, пилоты выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Затем "Аллигатор" вернулся на аэродром вылета.

Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы. командир вертолета Олег

МО РФ сообщило о поражении семи бригад ВСУ группировкой войск "Север".

Фото и видео: Минобороны России