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Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

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ВКС России при "Севере" выполнили задачу на СВО.

Российский экипаж вертолета Ка-52М "Аллигатор" от Воздушно-космических сил страны поразил замаскированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находившуюся в зоне ответственности "Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что летчики совершили удар по объектам противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После использования средств поражения, пилоты выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Затем "Аллигатор" вернулся на аэродром вылета.

Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы.

командир вертолета Олег

МО РФ сообщило о поражении семи бригад ВСУ группировкой войск "Север".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: аллигатор, вертолёт, вкс россии, всу, ка-52м, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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