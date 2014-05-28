МО РФ сообщило о поражении семи бригад ВСУ группировкой войск "Север"

Ярослав Якимкин рассказал о работе "Севера" на СВО.

Представители российской "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 24 июня старший офицер пресс-центра Ярослав Якимкин. По его словам, военнослужащие успешно нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады национальной гвардии Украины, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины, расположенных в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск, Харькова и Липцы. Армия киевского режима лишилась до 210 человек живой силы убитыми и ранеными, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, станции радиоэлектронной разведки "Пластун".

Потери противника составили бронетранспортер, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, три 152-миллиметровых орудия Д-20, шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-службы "Севера"

Минобороны показало кадры боевой работы РЗСО "Ураган" на харьковском направлении.

Фото и видео: Минобороны России