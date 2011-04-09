Минобороны показало кадры боевой работы РЗСО "Ураган" на харьковском направлении

Военнослужащие раскрыли подробности выполнения задачи "Севером".

Российский боевой расчёт реактивной системы залпового огня "Ураган" при "Северной" группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие заметили, что получили координаты цели противника, после чего техника в кратчайшие сроки выдвинулась в район использования. Далее на огневой позиции производилось развертывание машины и ее наведение на объект армии киевского режима. В результате осуществления залповой стрельбы пункт удалось ликвидировать. Разведка цели и корректировка осуществлялась с применением дрона.

РЗСО "Ураган" позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил. пресс-служба Минобороны РФ

Во время выполнения боевой задачи расчеты РСЗО "Ураган" используют для стрельбы различные типы боеприпасов калибра 220 миллиметров. Техника успешно поражает легко бронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, расположенные как на переднем крае, так и в тылу обороны ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России