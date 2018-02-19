Минобороны: корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы

Экипажи отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес.

Корабли Тихоокеанского флота на двустороннем учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После развертывания в назначенных районах Японского и Охотского морей корабли приступили к выполнению боевых упражнений. Экипажи отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес с целью защиты от безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, палубные вертолеты Ка-27ПС произвели разведку и поиск сил противника в море.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России