Потери украинских войск составили до 425 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили семь контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Контратаки штурмовых групп четырех бригад противника отразили в районах Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка. Кроме того, российские войска нанесли поражения формированиям четырех бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 425 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.

Видео: Минобороны России