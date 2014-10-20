Минобороны: российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ

Вооруженные силы России отразили семь контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук
Контратаки штурмовых групп четырех бригад противника отразили в районах Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка. Кроме того, российские войска нанесли поражения формированиям четырех бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 425 военнослужащих.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.
Видео: Минобороны России
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