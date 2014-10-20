  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ

0 0

Потери украинских войск составили до 425 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили семь контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Контратаки штурмовых групп четырех бригад противника отразили в районах Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка. Кроме того, российские войска нанесли поражения формированиям четырех бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 425 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратаки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии