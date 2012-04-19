Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-35С

Боевые вылеты экипажей совершаются в любое время, при любых погодных условиях.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителей Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики выполняли боевую задачу по патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Отмечается, что боевые вылеты Су-35С совершаются в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции.

Видео: Минобороны России