Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что благодаря активным действиям военнослужащие смогли улучшить свое положение по переднему краю, а также сорвать попытки усиления армией киевского режима собственных передовых позиций и ротации живой силы в опорных пунктах, размещенных в районах Владимировки, Павловки, Урожайного, Макаровки, Луговского и Белогорья. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и места скопления личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившиеся в районах Октября и Сторожевого. За минувшие сутки ликвидировано 120 человек убитыми и ранеными у ВСУ.

Уничтожены две боевых машины пехоты, боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной техники, одиннадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

"Центр" поразил за день на СВО 340 целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России