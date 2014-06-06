Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт объяснил, чтоза минувший день военнослужащими огневое поражение нанесено 340 выявленным целям противника. Артиллерия и авиация поразили объекты ВСУ, относившиеся к формированиям 23-й, 24-й механизированных, 142-й пехотной бригад армии киевского режима, размещенным в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Новгородское.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда РСЗО "Хаймерс" и беспилотный летательный аппарат типа "Лелека-100". Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

ВСУ лишились до 410 человек личного состава убитыми и ранеными, еще четверо иностранцев сдались в плен российским войскам. Расчётами FPV-дронов уничтожены бронетранспортёр М-113 американского производства и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы у врага поражены три гаубицы "Мста-Б", две гаубицы М-119 производства США, три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России