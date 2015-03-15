Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ

Командир вертолета "Аллигатора" рассказал о выполнении боевой задачи "Центра".

Российский экипаж вертолета Ка-52М от Воздушно-космических сил страны поразил подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в в зоне ответственности "Центральной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне пояснили журналистам, что армейская авиация совершила атаку по объектам противника неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а также управляемыми авиационными ракетами "Вихрь". Целью стала замаскированная техника и живая сила ВСУ.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России