Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины усилить свои позиции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что задачи выполнены около населенных пунктов Новомихайловка, Приютное и Старомайорское. Противник лишился до 70 человек личного состава и две единицы автомобильной техники. Дополнительно российские мотострелки при поддержке артиллерии отразили две атаки противника, которые произошли севернее Приютного. ВСУ при этом понесли потери и отказались от дальнейших действий.

Поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

"Востоком" ликвидированы два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами противников.

МО РФ сообщило о взятии 155-й бригадой ТОФ опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России