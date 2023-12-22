МО РФ сообщило о взятии 155-й бригадой ТОФ опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие улучшили положение на СВО.

Штурмовые группы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты от российского Тихоокеанского флота захватили один из ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины по южнодонецкому направлению, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Это позволило военнослужащим улучшить положение в районе и закрепиться на преобладающей высоте. Соответствующую информацию предоставили представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Известно, что в задании принимала участие и отечественная техника. Экипажи направились в сторону укрепленных в лесополосе позиций противника.

На подступах к которым завязался ожесточенный бой. Морпехи атаковали врага одновременно по нескольким направлениям. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что действия штурмовых групп с воздуха координировали расчеты российских беспилотников. Морпехи ликвидировали на СВО до десяти человек личного состава ВСУ.

МО РФ: ВСУ потеряли более 130 бойцов в результате ударов артиллерии и ТОС.

Фото и видео: Минобороны России