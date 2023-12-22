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МО РФ сообщило о взятии 155-й бригадой ТОФ опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

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Военнослужащие улучшили положение на СВО.

Штурмовые группы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты от российского Тихоокеанского флота захватили один из ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины по южнодонецкому направлению, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Это позволило военнослужащим улучшить положение в районе и закрепиться на преобладающей высоте. Соответствующую информацию предоставили представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Известно, что в задании принимала участие и отечественная техника. Экипажи направились в сторону укрепленных в лесополосе позиций противника.

На подступах к которым завязался ожесточенный бой. Морпехи атаковали врага одновременно по нескольким направлениям.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что действия штурмовых групп с воздуха координировали расчеты российских беспилотников. Морпехи ликвидировали на СВО до десяти человек личного состава ВСУ. 

МО РФ: ВСУ потеряли более 130 бойцов в результате ударов артиллерии и ТОС.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, всу, минобороны, сво, тихоокеанский флот, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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